“Pessoas & Negócios”, o novo livro do diretor de RH da TAP

Pedro Ramos, diretor de recursos humanos do Grupo TAP Air Portugal, lança esta quinta-feira (6 de junho) o seu mais recente livro “Pessoas & Negócios – Mobilizar para a obtenção de Resultados”.

A obra, “pretende contribuir para uma visão integrada da gestão de pessoas nas empresas, nos atuais contextos de mudança e transformação, por forma a ligar, inspirar e mobilizar as pessoas no atingimento dos resultados das empresas”, refere o autor. “As empresas sem pessoas não fazem sentido! Ligar pessoas a pessoas é urgente! Ligar estas pessoas aos negócios é determinante, é essencial na concretização dos Resultados. Gosto muito de pessoas, mas é fantástico ver como com essas pessoas se atingem resultados”, acrescenta.

No evento de lançamento, pelas 17h00, na Feira do Livro de Lisboa, será realizada uma conferência/debate com o tema “Pessoas & Negócios”, com a participação do autor e de Inês Veloso, diretora de marketing, comunicação e RP da Randstad Portugal.

Pedro Ramos possui mais de 20 anos de experiência na direção de topo de RH em grandes empresas, como Groundforce Portugal, Carris, Grupo ETE, Grupo GECI Internacional.

Em abril, editou com José Bancaleiro, managing partner da Stanton Chase Portugal, o livro “Conta-me Estórias – Storytelling na gestão de pessoas” em 2018 tinha escrito com Anabela Chastre, coach e consultora de RH, “Liderança: Para Onde Vamos a Partir Daqui?”.