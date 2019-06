EDP sobe mais de 2% e segura Lisboa

A bolsa nacional encerrou em alta, impulsionada pelos títulos da EDP que dispararam mais de 2%. A impedir uma subida mais expressiva do índice estiverem as ações do BCP que desvalorizaram 0,63%.

O PSI-20 fechou a somar 0,17% para 5.091,55 pontos, naquela que é a terceira sessão consecutiva de ganhos. Lisboa contrariou, assim, a tendência que se viveu na Europa, com as principais bolsas a encerrarem no vermelho, num dia em que o BCE cortou as suas previsões de crescimento para 2020 e 2021 e reconheceu que as “incertezas prolongadas” estão “a deixar marca no sentimento económico”. O Stoxx 600 perdeu 0,05% para 373,88 pontos.

A contribuir para este desempenho do principal índice bolsista nacional esteve a EDP, que representou a maior subida desta sessão, encerrando no verde pela quarta sessão consecutiva. Os títulos da energética subiram 2,12% para 3,415 euros, o valor mais alto desde final de abril, isto na semana em que foi notícia que a China Three Gorges estava de olho numa fusão com os ativos da EDP Brasil, algo que acabou por ser descartado por Mexia.

Ainda nas subidas, destaque para as ações da Jerónimo Martins que somaram 0,81% para 14,33 euros e a Navigator que avançou 0,63% para 3,206 euros. A REN cresceu 0,2% para 2,4555 euros e a Nos valorizou 0,18% para 5,685 euros.

A impedir uma valorização mais expressiva do PSI-20 estiveram os títulos do BCP que desvalorizaram 0,63% para 0,2514 euros. Destaque ainda para a Sonae que caiu 1,05% para 0,8945 euros e para a Galp Energia que avançou 0,34% para 13,335 euros, no dia em que o preço do barril de petróleo está em queda nos mercados internacionais.

(Notícia atualizada às 16h56 com mais informação)