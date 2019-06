O BCP acelerou quase 4% e ajudou a bolsa de Lisboa a registar esta terça-feira a segunda melhor sessão do ano, tratando-se em ambos os casos de recuperações face às quedas acentuadas verificadas na sessão anterior.

O PSI-20, o principal índice português, somou 1,75% para 5.072,78 pontos. Melhor sessão do que esta, em 2019, só a do dia 4 de janeiro, quando a praça nacional somou mais de 2,8%.

Para este desempenho positivo contribuíram 15 cotadas portuguesas. Brilharam mais umas do que outras. Por exemplo, as ações do banco liderado por Miguel Maya fecharam com um avanço de 3,69% para euros. Foi uma das melhores performances por cá, com o BCP a ser superado apenas pela operadora de telecomunicações Nos que somou 3,75% para 5,675 euros.

Nota positiva também para a família EDP. A elétrica liderada por António Mexia ganhou 1,55% para 3,324 euros, no dia em que a Bloomberg adiantou que a China Three Gorges pretende avançar com uma fusão dos ativos no Brasil. A EDP Renováveis também foi à boleia e ganhou 1,01% para redondos 9,00 euros por ação.

“O BCP refletiu o bom desempenho do setor na Europa, nomeadamente das instituições financeiras italianas cuja performance beneficiou do facto do primeiro-ministro italiano ter afirmado que o seu país irá cumprir com as normas orçamentais europeias”, adiantaram os analistas do BPI no comentário de fecho.

Refletindo o bom momento no setor financeiro, o índice Stoxx Europe 600 Banks, que agrega os principais bancos no Velho Continente, ganhou quase 2%. Em Itália, com o principal índice de Milão a fechar com ganhos 1,79%, os bancos Unicredit e Intesa Sanpaolo somaram mais de 2%.

Noutras praças principais, o alemã Dax-30 ganhou 1,51% e o Cac-40 somou 0,51%.

(Notícia atualizada às 17h16)