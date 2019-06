Revista de imprensa internacional

As tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos continuam ao rubro. Enquanto a China decide avançar com a autorização da utilização comercial da rede 5G para várias operadoras, Donald Trump ameaça que ainda pode aplicar tarifas sobre mais bens chineses. O país asiático, em conjunto com outros vizinhos, sofre também com um vírus que afeta os porcos, uma indústria de milhares de milhões. Para os investidores, existe uma nova funcionalidade no Excel que lhes permite aceder a informação em tempo real sobre ações. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

CNBC

China concede primeiras licenças comerciais para 5G

Numa altura de tensões comerciais com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, de corrida para o 5G, a China dá luz verde a quatro operadoras para avançar com a utilização comercial da rede de nova geração. A China Telecom, China Mobile, China Unicom e China Broadcasting Network têm agora autorização para “explorar a quinta geração de comunicações móveis digitais”, indicou o ministério chinês da Indústria e Tecnologias de Informação.

Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

Reuters

Trump ameaça China com mais tarifas sobre importações de 300 mil milhões de dólares

As negociações entre a China e os Estados Unidos estão num impasse e o líder norte-americano sinalizou que a hipótese de aplicar uma nova ronda de tarifas está em cima da mesa. “Estão a acontecer muitas coisas interessantes”, disse aos jornalistas, referindo-se às conversações com a China. “Vamos ver o que acontece… posso aumentar [as tarifas] para mais 300 mil milhões de dólares e farei isso na altura certa”, alertou.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Engadget

Excel vai ter informações sobre as ações de Wall Street em tempo real

Para quem gostar de utilizar o Excel para organizar os investimentos, vem aí uma nova ferramenta que o pode ajudar. A Microsoft celebrou uma parceria com a Nasdaq e com a Refinitiv, empresa que fornece informação sobre mercados, para disponibilizar em tempo real os dados dos títulos das cotadas. Basta escrever na folha de cálculo o nome da cotada e, depois, pode preencher as células com dados como o preço das ações e máximos ou mínimos de 52 semanas.

Leia a notícia completa na Engadget (acesso livre, conteúdo em inglês).

Variety

Netflix testa feed como o do Instagram

A plataforma de streaming está a testar uma nova aba na aplicação para telemóveis onde os utilizadores poderão fazer scroll por fotos e vídeos das séries e filmes da Netflix. Apelidada de Extras, a nova área na app da Netflix poderá permitir aos utilizadores partilharem posts também para outras redes sociais, como Facebook e Instagram, e descobrir conteúdo para ver na plataforma.

Leia a notícia completa na Variety (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Febre suína chega a China e ameaça indústria multimilionária

Um vírus que afeta os porcos, chamada de febre suína e com origem em África, está a espalhar-se e já chegou à China. O país tem uma indústria suína de 128 mil milhões de dólares que irá sofrer com esta infeção, estando prevista uma queda de 20% no número de animais. Esta doença que já assolou vários países europeus no passado e está agora a reaparecer. Outros países asiáticos onde a indústria suína tem igualmente uma dimensão considerável também estão a sofrer perdas. O vírus não afeta humanos mas é fatal para os animais.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso livre, conteúdo em inglês).