As principais bolsas norte-americanas estão em alta, com os investidores animados com a possibilidade da redução das tensões comerciais entre Washington e Pequim. Nem mesmo o relatório de emprego referente a maio, que ficou aquém das expectativas, está a abalar a confiança dos investidores.

O índice de referência S&P 500 está a valorizar 0,33% para 2.852,87 pontos, acompanhado pelo industrial Dow Jones que sobe 0,19% para 25.768,72 pontos. O tecnológico Nasdaq é o índice que mais sobe, valorizando 0,49% para 7.652,97 pontos.

A potenciar os ganhos está o anúncio do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, que disse que irá adiar por duas semanas as tarifas aduaneiras sobre alguns produtos chineses. As tarifas sobre os produtos importados da China iriam aumentar a partir de 1 de junho, mas, com este anúncio, ficam adiadas para o dia 15 de junho.

Além disso, os investidores estão a acompanhar as negociações entre os Estados Unidos e o México, um dia depois das notícias que deram conta da intenção da administração Trump de adiar, por agora, a imposição de tarifas sobre importações mexicanas.

Ainda esta sexta-feira, na mira dos investidores estão os dados sobre a criação de emprego nos Estados Unidos da América (EUA). No passado mês de maio, foram criados 75 mil empregos, um número que, contudo, é bem menor do que os 185 mil postos que a Reuters tinha estimado.

“Mesmo que o número tenha sido revisto em baixa, ainda estamos a criar emprego. A economia ainda está em expansão”, afirma Mike Loewengart, da E-Trade Financial, citado pela Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).