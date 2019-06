“Não podemos mais ouvir Vítor Constâncio dizer que não se lembra de nada, quando sabemos, meses depois, que conhecia”, disse Mariana Mortágua esta manhã de sexta-feira, no Parlamento, acrescentando que “é isto que coloca em causa a credibilidade do sistema financeiro”.

De acordo com o Expresso (acesso livre), a deputada do Bloco de Esquerda referia-se à notícia que dava conta que o ex-governador do Banco de Portugal (BdP) e antigo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) deu luz verde a que Joe Berardo investisse no Banco Comercial Português através de um crédito da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Para Mortágua, este é um dos casos que coloca a credibilidade do sistema em causa. A reforma da supervisão, promovida pelo Governo, tem de combater a ideia de que o lugar do governador do Banco de Portugal não pode estar acima de quaisquer críticas, continuou a deputada. As declarações da bloquista aconteceram durante o debate sobre a reforma da supervisão financeira.

De acordo com o jornal Público (acesso condicionado), as declarações de Vítor Constâncio na comissão de inquérito à CGD, onde afirmou que não sabia nada sobre o financiamento do banco ao empresário madeirense, são contrariadas por documentação que mostram que a decisão foi levada ao conhecimento e mereceu o aval do conselho de administração do supervisor, por si liderado em 2007 e 2008.