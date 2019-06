Pedro Siza Vieira garantiu que o acordo com a Altice para a passagem do SIRESP para o controlo do Estado vai ser fechado esta quinta-feira, prometendo que o Governo pagará “o justo valor que resulta dos livros da empresa”.

Em entrevista à SIC Notícias, confrontado com o prazo de 13 de junho dado pelo primeiro-ministro para a celebração do acordo, Pedro Siza Vieira assumiu “ter indicadores” que apontam para que um acordo fique fechado ainda durante esta quinta-feira.

“Faz sentido que o Estado adquira o capital da empresa, que o sistema passe a ser um sistema de titularidade pública e isso estará muito brevemente resolvido”, reforçou o ministro Adjunto e da Economia.

Recusando revelar o preço que o Estado vai pagar por uma posição que lhe permita o controlo da maioria do capital, Pedro Siza Vieira referiu apenas que “o Estado vai pagar o justo valor que resulta dos livros da empresa” — e “não mais do que isso”, disse.

Como anunciou o Governo na semana passada, já estará fechado um “acordo de princípio” para a operação, cujo teor ainda não é conhecido.

A SIRESP S.A., que detém a infraestrutura na base da rede de comunicações de emergência do Estado, é detida atualmente em 52,1% por uma subsidiária da Altice Portugal, dona da operadora de telecomunicações Meo; 33% pela Parvalorem, empresa do Estado; e 14,9% pela Motorola.

O reforço da posição do Estado no capital da empresa foi uma necessidade assumida pelo Governo após as falhas registadas no sistema de comunicações no combate ao grande incêndio de Pedrógão Grande, em 2017.