BCP puxa por Lisboa. Subida do petróleo ajuda ações da Galp

Lisboa regressou aos ganhos com o impulso da valorização do BCP, num dia em que a recuperação expressiva dos preços do petróleo também estão a puxar pelas ações da Galp Energia. A tendência positiva estende-se à generalidade dos mercados europeus que estão a beneficiar do comportamento dos títulos do setor petrolífero.

Numa altura em que o Stoxx 600 soma 0,34%, o PSI-20 está a avançar 0,52% suportado em ganhos nos setores bancário e petrolífero. As ações do BCP sobem 1,73%, para 26,5 cêntimos. O banco liderado por Miguel Maya regista um desempenho muito positivo esta semana, acumulando ganhos de 4,66% face à cotação de fecho da semana passada.

A petrolífera Galp Energia, arrastada na sessão anterior por uma nova queda nos preços do petróleo, está a recuperar 0,90%, para 13,43 euros, por ação, perante uma subida no valor da matéria-prima nos mercados internacionais.

Em causa, a notícia de que dois petroleiros foram alvo de um ataque no Mar de Omã, do qual ainda pouco se sabe. A commodity recupera 2,73% em Londres, para 61,61 dólares o barril, a cotação de referência para as importações nacionais. Em Nova Iorque, o contrato de WTI soma 2,48%, para 52,41 dólares o barril.

A ajudar à subida da bolsa estão também a EDP e a EDP Renováveis, bem como os títulos do setor da pasta e papel, com a Altri a disparar 4,8%, enquanto a Navigator soma 1,83% para cotar nos 3,334 euros.