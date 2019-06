O serviço de banda larga da Vodafone está a registar quebras esta quinta-feira. Centenas de utilizadores queixam-se de problemas no acesso à internet através do serviço da empresa e o ECO confirmou que o problema também está a afetar Portugal. O portal DownDetector, que regista falhas nos serviços digitais, tem registo de queixas de norte a sul do país.

Para já, desconhecem-se mais detalhes sobre a dimensão ou a origem do incidente e só a Vodafone Irlanda já confirmou oficialmente a existência de problemas. Contactada, a Vodafone Portugal ainda não prestou qualquer esclarecimento. A Anacom também ainda não respondeu.

(Notícia em atualização)