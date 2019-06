5 coisas que vão marcar o dia

Grande parte das atenções estão centradas esta quarta-feira no parlamento, onde Mário Centeno é o “cabeça de cartaz” de uma série de audições a responsáveis do Governo. Referência ainda para a última audição no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à CGD que leva Teixeira dos Santos ao Parlamento. O arranque do dia é ainda assinalado por um novo regresso do Tesouro ao mercado para emitir dívida de curto prazo e pela divulgação do resultado da emissão de obrigações da TAP. Em Sintra, termina ainda o Fórum do BCE.

Tesouro realiza dois leilões de dívida de curto prazo

Esta quarta-feira, Portugal regressa ao mercado para emitir dívida. O IGCP leva a cabo um duplo leilão de bilhetes do Tesouro a três e 11 meses, onde pretende obter entre 1.000 e 1.250 milhões de euros de financiamento. Esta operação acontece num período marcado por renovados mínimos históricos para os juros da dívida soberana nacional. No prazo a dez anos a taxa está perto de 0,5%.

Centeno em destaque em dia recheado no Parlamento

O ministro das Finanças, Mário Centeno, está no Parlamento às 10h00 para ser ouvido pelos deputados no âmbito de uma audição regimental na Comissão de Trabalho. Também a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa está numa audição regimental na Comissão de Orçamento e Finanças, enquanto a ministra da Saúde é ouvida a requerimento do PCP sobre a concretização da norma orçamental relativa à inclusão de três vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Prossegue ainda a votação indiciária sobre a Lei de Bases da Habitação.

Teixeira dos Santos encerra audições da CGD

Após uma série de audições a antigos responsáveis da CGD, aos maiores devedores do banco público e ao ex-governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, chega a vez de os deputados escutarem Teixeira dos Santos. Caberá ao antigo ministro das Finanças dos governos de José Sócrates encerrar o conjunto das audições no âmbito da Comissão de Inquérito à Caixa. A audiência arranca às 15h00. Além das audições no Parlamento, os deputados ainda vão analisar declarações escritas que ainda lhes vão chegar às mãos.

Divulgação dos resultados da emissão obrigacionista da TAP

Cabe à TAP tocar o sino no fecho da sessão da bolsa nacional nesta quarta-feira. Isto porque serão divulgados os resultados da emissão obrigacionista da companhia aérea portuguesa. Será nessa altura que os investidores, institucionais e do retalho, ficarão a saber com que “fatia” da emissão obrigacionista de 200 milhões de euros ficaram. A estreia dos títulos na Euronext Lisbon está prevista para 24 de junho.

Fórum do BCE em Sintra termina

O Fórum do BCE que reuniu em Sintra responsáveis dos bancos centrais, autoridades e economistas de renome termina nesta quarta-feira. Cabe a Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, o discurso de abertura desta última sessão cujo enfoque está no futuro da União Económica e Monetária. O discurso de encerramento de Mario Draghi promete centrar as atenções, depois de o presidente do BCE ter-se mostrado disponível a reforçar estímulos e cortar juros na Europa. No outro lado do Atlântico os juros também devem estar no centro das atenções, já que esta quarta-feira termina a reunião de dois dias da Fed.