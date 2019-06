Enquanto as bolsas europeias se pintam de verde nesta sessão a meio da semana, ainda consequência do efeito Draghi, Lisboa não está a acompanhar essa tendência. A impedir perdas mais expressivas do índices está o BCP — que acaba de anunciar que está a estudar uma fusão com o Banco de Investimento Imobiliário — , que representa a maior subida desta sessão, com uma valorização de mais de 0,8%.

O PSI-20 está a perder 0,1% para 5.120,24 pontos, após uma sessão onde valorizou mais de 1%. De entre as 18 cotadas nacionais, uma está inalterada, sete estão subir, mas a maioria está a cotar no vermelho.

A impedir uma queda mais expressiva do principal índice bolsista nacional estão os títulos do BCP, que somam 0,66% para 0,2594 euros, e os da EDP Renováveis que sobem 0,2%2 para 9,11 euros.

