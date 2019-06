5 coisas que vão marcar o dia

O dia será agitado para os lados da Assembleia da República, com os deputados a dar especial atenção aos ministérios do Trabalho e das Finanças. A sustentabilidade da Segurança Social e os atrasos na atribuição de pensões serão abordados numa audição com o Ministro do Trabalho, enquanto o Ministro das Finanças foi convocado para duas audições quase em simultâneo em diferentes comissões. Os deputados vão ainda iniciar a apreciação dos projetos para combater familygates. Saindo do Parlamento e indo até aos mercados, é de destacar que a Ramada e a Altri pagam hoje dividendos, enquanto que em termos legislativos as atenções se viram para as imobiliárias que passam a estar sujeitas a novas obrigações.

F. Ramada e Altri pagam dividendos

A Altri e a Ramada Investimentos começam esta quarta-feira a pagar aos acionistas os dividendos relativos ao exercício de 2018, ano em que lucraram 194,5 milhões de euros e 69,7 milhões de euros, respetivamente. Os títulos das duas empresas já negoceiam desde segunda-feira sem direito a dividendo, o que se refletiu de imediato nas suas cotações. A Ramada vai distribuir um dividendo de 0,60 euros por ação, que soma a um dividendo extraordinário de 1,15 euros pago em dezembro, e a Altri distribui 0,72 euros por título.

Imobiliárias com novas regras

As entidades que exercem atividades imobiliárias têm a partir de esta quarta-feira novas obrigações de identificação, controlo e comunicação de operações de compra, arrendamento, venda ou permuta de imóveis. Em causa está um regulamento de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo que abrange todas as atividades dentro deste setor e que entra agora em vigor.

CMVM e BdP divulgam relatórios

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) divulga esta quarta-feira o relatório anual das atividades de supervisão desenvolvidas ao longo do ano passado, documento onde o supervisor acaba por abordar sempre alguns dos temas mais ‘quentes’ associados aos mercados. Além da CMVM, também o supervisor financeiro, Banco de Portugal, vai atualizar os números do endividamento da economia portuguesa.

Vaga de ministros no Parlamento

Mário Centeno tem duas audições no Parlamento esta manhã. Para as 9h, foi convocado para ser ouvido na Comissão de Assuntos Europeus e às 10h30 já terá a Comissão de Orçamento e Finanças à sua espera para uma audição regimental. Mas além do Ministro das Finanças, também o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a Ministra da Justiça vão marcar presença na Assembleia da República, o primeiro para explicar os atrasos na atribuição de pensões e a segunda para uma audição regimental.

Transparência e familygate

A Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas da Assembleia da República vai reunir ao final da tarde para apreciar a proposta do PS para o estabelecimento de limitações e regras de publicidade suplementar a nomeações para os gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos. Este é apenas uma das propostas preparadas pelos partidos para a definição destas regras, depois de várias notícias terem dado conta da nomeação de familiares de ministros ou de outros titulares de cargos públicos por gabinetes socialistas.