Administração da CGD vai receber 655 mil euros em bónus

O Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai receber 655.297 euros em prémios relativos a 2017. Tanto o Governo, acionista único do banco, como a Comissão Europeia já deram o aval ao pagamento, segundo noticia esta quarta-feira o Dinheiro Vivo (acesso livre).

Após cinco anos de prejuízos, a CGD voltou aos lucros em 2017, com um resultado líquido positivo de 51,9 milhões de euros. Em linha com os princípios de gestão privada e concorrência europeus (aplicados para que a CGD opere no mercado em igualdade de circunstâncias com concorrentes privados), o Conselho de Administração receberá prémios de desempenho.

Os oito administradores vão receber um total superior a 655 mil euros, em parcelas. Do total, 25% foi entregue em março, enquanto outros 25% serão pagos em cinco prestações anuais iguais entre 2019 e 2023, de acordo com o relatório de gestão e contas referente a 2018 da CGD, citado pelo Dinheiro Vivo.

A generalidade dos trabalhadores já tinha sido abrangida por prémios de desempenho relativos aos resultados de 2017. Em agosto do ano passado, autoridades nacionais e europeias deram luz verde aos bónus aos funcionários. Na altura, sabia-se apenas que os montantes poderiam variar entre os 500 e os 3.000 euros, consoante a avaliação das chefias e o cumprimento dos objetivos comerciais estabelecidos, de assiduidade, entre outros critérios.