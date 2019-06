Rádio Observador arranca quinta-feira em Lisboa e online

A Rádio Observador arranca esta quinta-feira em Lisboa, pelas 06:55, e no ‘online’, contando com uma “programação variada”, sendo que “brevemente” deverá também chegar ao Porto, garantiu o ‘publisher’ do jornal digital à Lusa. A Rádio Observador pode ser ouvido na zona de Lisboa em 98.7 FM.

“Nós vamos avançar amanhã de manhã [quinta-feira], a partir das 06:55, para já apenas em Lisboa, em FM, e ‘online’ em todo o Continente”, assegurou José Manuel Fernandes, em declarações à Lusa.

De acordo com este responsável, as emissões podem também ser acedidas através da aplicação do Observador, nos ‘smartphones’ e computadores, e conta com uma tecnologia que permite um consumo reduzido de dados móveis.

“Brevemente” esta rádio vai também chegar ao Porto, embora o seu arranque esteja dependente de algumas autorizações. “As expectativas para a estreia são grandes, mas vamos andando passo a passo, [uma vez que] a nossa cobertura inicial não nos permite, no arranque, estar em todo o país”, sublinhou José Manuel Fernandes.

O ‘publisher’ do Observador apontou ainda que esta “será uma rádio de informação, muito à imagem do que é o Observador – em cima dos acontecimentos, com um modelo centrado na cobertura da atualidade e na decifração dessa mesma atualidade”.

A cobertura será diária, ao longo de 24 horas, e a programação “variada”, com debates, entrevistas, revista de imprensa, espaço de economia, um programa de história, entre outros. “A equipa do Observador está integrada, todo o observador trabalha para o mesmo dentro do mesmo espírito”, concluiu José Manuel Fernandes.

