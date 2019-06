EDP diz Let’s Go

Let’s Go é o mote do novo posicionamento da EDP para os territórios da música e do desporto e uma nova forma de estar, assumida pela marca. Segundo a marca é “um convite mais claro”, sinónimo de “experimentar, arriscar, de ver oportunidades”, e uma comunicação mais descontraída, próxima, divertida e mobilizadora”, que tem sido ativada com diferentes ações, mas também com ofertas — desde bilhetes para festivais, dorsais para maratonas ou entradas para competições de surf.

O novo posicionamento é de entrega à comunidade.

Mas o que muda na estratégia e como será ativado o novo posicionamento no Nos Alive? A resposta é dada em entrevista por Paulo Campos Costa, diretor coordenador global de marca, marketing e comunicação da EDP.