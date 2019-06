Hoje nas notícias: IDE, pensões e eucaliptos

O secretário de Estado da Internacionalização acredita que há dois mil milhões de euros de investimento estrangeiro a caminho de Portugal, enquanto as operadoras de telecomunicações estão a pressionar os clientes com dívidas. O dia fica ainda marcado pelo domínio do eucalipto na floresta nacional e pelas palavras de Joana Marques Vidal sobre a corrupção. E a Segurança Social está a demorar, em média, seis meses para pagar uma pensão.

Segurança Social leva seis meses a pagar pensões

Seis meses. Este é o período médio que a Segurança Social demora a pagar pensões de velhice e de sobrevivência. Os dados foram avançados pelo ministro da tutela, Vieira da Silva, numa audição parlamentar esta semana. O tempo médio de pendência registado no pagamento das pensões de velhice é de 6,2 meses e, no caso das pensões de sobrevivência, cai ligeiramente para 6,1 meses. Os dados dizem respeito a abril e apontam, ainda, para uma redução face a dezembro. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Dois mil milhões de investimento estrangeiro a caminho

O secretário de Estado da Internacionalização acredita que há dois mil milhões de euros de investimento estrangeiro a caminho de Portugal. Neste sentido, Eurico Brilhantes Dias avança que deverão ser assinados contratos nos setores automóvel, aeronáutico e agroalimentar. “É um objetivo ambicioso. O investimento na economia real tem vindo a aumentar. Em 2018, a AICEP teve um grande ano de investimento, o melhor dos últimos dez anos. Já fechámos 2,7 mil milhões de euros de investimento nesta legislatura. Não só português, mas português e estrangeiro, de 20 proveniências diferentes”, sublinha. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Corrupção: Ex-procuradora Joana Marques Vidal diz que o “Estado está capturado”

A ex-procuradora-geral da República considera que é inegável a existência em Portugal de redes que “capturam o Estado” e mantêm ativas na prática de atos ilícitos. “Há efetivamente algumas redes que capturaram o Estado e que utilizam o aparelho do Estado para a prática de atos ilícitos e, felizmente, algumas estão a ser combatidas, mas outras continuam a fazer isso e há até outras que começam”, diz Joana Marques Vidal. Leia a notícia completa na Renascença (acesso livre).

Operadoras pressionam clientes na “lista negra”

Os clientes com dívidas estão a ser pressionados pelas operadoras de telecomunicações para pagar as faturas em atraso — muito delas já prescritas –sob pena de integrarem a “lista negra” do setor. A entrada nessa lista acontece quando está em causa uma dívida superior a 120 euros, tendo decorridos mais de oito dias sobre a data de vencimento da fatura. É importante notar, contudo, que as dívidas prescrevem ao fim de seis meses, podendo então o cliente recusar pagar o montante. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Eucalipto ganha terreno ao pinheiro-bravo e ao sobreiro

Em dez anos, o eucalipto tornou-se a principal espécie de floresta portuguesa, ocupando agora mais de um quarto da floresta nacional. De acordo com os dados do Inventário Florestal Nacional de 2015 e que não refletem o impacto dos incêndios de 2017, o pinheiro-bravo e o sobreiro — as outras duas principais espécies em Portugal — perderam terreno, neste mesmo período. Verificou-se uma redução de 10,5% e 1,5%, respetivamente. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).