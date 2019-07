O Instituto Miguel Galvão Teles (IMGT) organiza no próximo dia 2 de julho, em parceria com o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM), a conferência “O Futuro e a Esperança – os desafios da ciência e o envolvimento da sociedade” no auditório João Morais Leitão, em Lisboa.

O debate junta oradores de vários setores: Rui Patrício, sócio da Morais Leitão e coordenador do IMGT, fará a abertura do painel “Os Desafios e a Esperança na Ciência”, que conta com as intervenções de três cientistas do iMM — Maria Manuel Mota, Luísa Lopes e Bruno Silva-Santos. A sessão será moderada por Sara Sá, jornalista da revista Visão.

O segundo painel — “Vivemos Mais E Melhor” — vai abordar os desafios de uma sociedade mais envelhecida e inclui as participações de Isabel Vaz, do grupo Luz Saúde, José Bourdain, presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, Maria João Valente Rosa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e Ana Sofia Carvalho, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. A moderação fica a cargo de António Lobo Xavier, sócio da Morais Leitão.

“Esta é uma oportunidade única para se ficar a conhecer e debater os avanços científicos que a medicina conquistou e quais os próximos obstáculos a enfrentar”, aponta a direção do IMGT, citada em comunicado. “Na construção de um futuro com mais vida e menos doença, importa promover o espírito crítico, o rigor e o envolvimento de todos na ciência”, considera Maria Manuel Mota, diretora executiva do iMM.

A sessão realiza-se das 14h00 às 18h15, na Rua Castilho, 165. A entrada é livre, sujeita a inscrição prévia através do e-mail: eventos@mlgts.pt.