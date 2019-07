Jerónimo Martins dispara quase 3%. Lisboa encerra em alta

A bolsa nacional encerrou a primeira sessão da semana em terreno positivo, acompanhando a tendência positiva que se viveu nas restantes praças europeias, que estiveram animadas devido às tréguas comerciais entre os Estados Unidos e a China. Por Lisboa, o destaque foram os títulos da Jerónimo Martins, enquanto os desempenhos da EDP Renováveis e da Nos travaram uma maior subida do índice.

O PSI-20 fechou a somar 0,99% para 5.188,39 pontos, naquela que é a quarta sessão consecutiva de ganhos. Das 18 cotadas nacionais, três encerraram em queda, uma manteve-se inalterada e 14 fecharam em alta.

A contribuir para este desempenho do principal índice bolsista nacional estiveram as ações da Jerónimo Martins que somaram 2,68% para 14,545 pontos, representando a maior subida desta sessão. Ainda no mesmo setor, a Sonae valorizou 1,71% para 0,864 euros.

Destaque ainda para os títulos do setor energético, com a Galp Energia a subir 1,81% para 13,77 euros, numa altura em que o preço do barril de petróleo valorizou nos mercados internacionais e na semana em que a OPEP decide o prolongamento do corte da produção de petróleo. Enquanto a EDP somou 0,24% para 3,35 euros, a EDP Renováveis caiu 0,78% para 8,95 euros, penalizando o índice.

A impulsionar o PSI-20 estiveram ainda as ações do BCP que somaram 1,18% para 0,2751 euros, isto depois de terem sido adicionadas às “top pick” do JPMorgan. O banco de investimento norte-americano reviu em alta a avaliação de 30 para 33 cêntimos.

A impedir uma subida mais expressiva da bolsa portuguesa esteve a Nos que recuou 0,69% para 5,74 euros e a Corticeira Amorim, que desvalorizou 0,2% para 10,16 euros.

Na Europa o sentimento é positivo, com as tréguas alcançadas no fim de semana a animarem os mercados neste arranque de semana. Isto depois de os Estados Unidos terem anunciado que não vão avançar, para já, com novas tarifas a produtos chineses. Em troca, a China irá adquirir bens agrícolas produzidos nos Estados Unidos. O Stoxx 600 subiu 0,85% para 134,7 pontos.

