A escolha de Filipa Roseta para encabeçar as listas do PSD em Lisboa para as próximas legislativas foi recebida com desagrado por algumas fações dos sociais-democratas, um desagrado que todavia não afetou a filha de Pedro e Helena Roseta, respetivamente ex-ministro de Durão Barroso e ex-deputada do PSD, hoje nas fileiras socialistas.

“Filipa Roseta é cabeça de lista do PSD por ser filha de quem é”, atirou Duarte Marques, deputado e ex-líder da JSD, nas redes sociais depois de conhecida a escolha do líder do seu partido, defendendo que esta arquiteta, professora e vereadora na Câmara de Cascais, de 46 anos, só foi escolhida por ser filha de dois políticos.

“Nem consigo perceber”, reagiu a própria, em declarações ao Jornal I. E apesar das críticas terem surgido de dentro do próprio partido, Roseta devolveu troco aos socialistas, rotulando de “escandaloso” o recente caso do familygate no Governo do PS. “Eu nunca me sentaria no Conselho de Ministros ao lado do meu pai. Isso é que é uma vergonha”, sublinhou ao diário.

Também Helena Roseta foi ouvida pelo Jornal I, lembrando que as críticas que foram feitas à sua filha “são direcionadas e são feitas por pessoas que não estão confortáveis com algumas escolhas que o PSD está a fazer”.

Mas a escolha de Rui Rio não foi apenas alvo de críticas, sendo também elogiada, não apenas por responsáveis do PSD, como também por Adolfo Mesquita Nunes, atual coordenador do programa eleitoral do CDS, que lembrou e elogiou o percurso de Filipa Roseta.