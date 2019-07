Hoje nas notícias: Berardo, greves e mega base de dados

Inicia-se esta terça-feira uma nova bateria de greves na saúde que se prolongarão até ao final da semana, tornando inevitável o regresso do foco mediático a estas paralisações e ao seu impacto no Serviço Nacional de Saúde. Um levantamento feito pelo Público mostra que o governo socialista tem sido mais castigado por estes profissionais em 2019 do que o de Passos Coelho em 2015. Mas há outras “guerras” em curso no setor da saúde, com o Correio da Manhã a voltar a dar amplo destaque às parceiras público-privadas nos hospitais. E, por falar em “guerras”, o Parlamento vai enviar uma queixa contra Berardo para o Ministério Público.

Costa enfrenta greves mais duras na Saúde

De janeiro a maio deste ano, as ausências por greve no setor da saúde equivaleram a 72 mil dias de trabalho perdidos, valor que compara com os pouco mais de 38 mil dias de trabalho perdidos à conta de paralisações registado em idêntico período em 2015, ano em que PSD/CDS governava liderado por Pedro Passos Coelho, de acordo com um levantamento feito pelo Público (acesso pago). A partir desta terça-feira, o Serviço Nacional de Saúde será afetado por mais duas paralisações: até quarta-feira, uma greve de médicos e, de quarta a sexta-feira, uma de enfermeiros.

Hospital de Braga e de Cascais lideram ranking de excelência clínica

Os Hospitais de Vila Franca de Xira e de Cascais lideram o ranking de Excelência Clínica que reúne dados de 158 unidades públicas e privadas que integram o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde. De acordo com o Correio da Manhã, estes dois hospitais, em regime de parceria público-privada, obtiveram a nota máxima em cinco áreas, segundo dados compilados pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) para o ranking. O terceiro e quarto lugares são ocupados pelo Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, e pelo São Teotónio, em Viseu, mas de acordo com a ERS 70% das unidades avaliadas obtiveram a classificação de excelência clínica no ano passado — percentagem mais baixa desde 2013.

Deputados cumprem: Queixa sobre Berardo segue para Ministério Público

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à Caixa Geral de Depósitos ameaçou. Agora, vai cumprir. Os deputados vão enviar uma queixa sobre Joe Berardo para o Ministério Público (MP), apesar de o empresário ter enviado documentação sobre a blindagem das obras de arte por parte da Associação. Essa documentação é, contudo, insuficiente. De acordo com a TSF, a queixa estará pronta até ao final da semana ou início da próxima e seguirá depois para o MP, revelou o presidente da CPI, o social-democrata Luís Leite Ramos, justificando a decisão com o facto de haver “claramente um delito de desobediência”. “Vamos agir em conformidade”, acrescentou.

Empresas lesadas pelos incêndios esperam por 55 milhões do Estado

Maioria das fábricas das regiões afetadas já retomou a laboração, mas uma centena ainda não recebeu qualquer valor, escreve esta terça-feira o Jornal de Notícias (link indisponível), que lembra ainda que a Polícia Judiciária pediu a acusação de 44 pessoas por crimes de burla na reconstrução de habitações em Pedrógão.

Parlamento quer ficar de fora de megabase de dados pública

O Conselho de Administração do Parlamento, onde estão representados todos os partidos com assento na Assembleia da República, quer ficar de fora do âmbito da mega base de dados que o governo se propõe criar com informações sobre serviços e funcionários públicos. Segundo escreve o Jornal de Negócios (acesso pago), a administração da AR apresentou uma proposta de alteração à reformulação do sistema de informação da organização do Estado, propondo a sua exclusão, e aos restantes órgãos de soberania, da aplicação desta nova megabase de dados.