Novo imposto na Polónia afunda ações da Jerónimo Martins

A Jerónimo Martins continua a ver novos obstáculos a surgir na sua operação na Polónia, obstáculos que estão a passar uma elevada fatura às ações do grupo português, que estão a recuar quase 3% esta terça-feira, para 14,12 euros por título.

O mercado polaco foi responsável por quase 70% das receitas de 4,2 mil milhões de euros da JM registadas no primeiro trimestre do ano. Além da nova Lei que obriga as grandes superfícies a encerrar em alguns domingos, que abrangerá cada vez mais domingos ao longo dos próximos anos, agora o governo polaco anunciou que vai avançar com um imposto específico sobre as grandes cadeias retalhistas do país já em setembro.

Segundo a Bloomberg, e na sequência de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, o governo polaco já tem “luz verde” para aplicar uma nova taxa às receitas geradas pelas maiores empresas de distribuição no país, em mais uma ação legislativa que procura promover o comércio mais local e tradicional da Polónia.

“A Jerónimo Martins desvaloriza com a notícia de que a Polónia vai avançar com impostos sobre o setor do retalho, já a partir de 1 de setembro”, comentou Carla Maia Santos, Sales Team Leader da XTB, a propósito do avanço do imposto. “As ações da Jerónimo Martins até iniciaram a sessão em terreno positivo, mas inverteram imediatamente após esta notícia de que a Polónia quer introduzir um novo imposto no setor do retalho”, frisou Paulo Rosa, trader da GoBulling, citado pela Reuters. Os títulos caem quase 3%, mas chegaram a perder quase 5%.

Ações da Jerónimo Martins afundam em Lisboa

Em causa está um imposto que será aplicado apenas às empresas do setor do retalho com um volume de negócios mensal superior a quatro milhões de euros, devendo a partir de de setembro ser aplicada uma taxa progressiva entre os 0,8% e os 1,4%, dependendo do volume de vendas mensal de cada cadeia. Segundo a agência noticiosa, este imposto deverá render perto de 462 milhões de euros anuais ao governo polaco.

A Jerónimo Martins é dona da maior retalhista da Polónia, a Biedronka, que trouxe 2,9 mil milhões de euros em receitas para o grupo português no primeiro trimestre do ano.

O governo polaco tentou avançar com este imposto em 2016, com a Comissão Europeia a ordenar o país a suspender a aplicação do mesmo por considerar que este poderia ser incompatível com o mercado interno, por apenas visar algumas empresas do retalho. Contudo, e em maio último, o Tribunal de Justiça da UE considerou que apesar de ser um imposto progressivo, tal não implica que exista uma “vantagem seletiva” associada ao mesmo, o que abriu a porta para o governo polaco anunciar já o relançamento do imposto.

Além do imposto, também a entrada da Mercadona em Portugal poderá estar a penalizar as ações do grupo português, lembra Carla Maia Santos. “A concorrência em Portugal também aumenta, no setor do retalho, com a Mercadona a entrar no nosso país e a colocar em causa a rentabilidade das operações já existentes.”