O ex-diretor da Autoridade Tributária José Azevedo Pereira foi nomeado administrador executivo do EuroBic, substituindo no cargo José Araújo e Silva. Ao ECO, o presidente do banco, o ex-ministro Fernando Teixeira dos Santos, diz que é um nome da sua confiança e que “vai trazer valor acrescentado” à gestão do banco.

Azevedo Pereira, que tinha sido nomeado diretor do Fisco em 2007 por Teixeira dos Santos, já era administrador não executivo do EuroBic. Foi agora “promovido” à comissão executiva para completar o mandato da atual equipa, que termina no final deste ano, isto na sequência do pedido de demissão de Araújo e Silva em março. Vai ser responsável pelas direções de análise de risco de crédito, compliance, malparado, entre outros.

Teixeira dos Santos confirmou a nomeação ao ECO. “O professor José Azevedo Pereira é alguém que conheço há muitos anos. Da minha confiança pessoal. Foi diretor da Autoridade Tributária há muitos anos, iniciou funções quando eu era ministro das Finanças e continuou lá quando eu saí”, começou por referir.

“Já nos cruzámos em termos de trabalho académico, no Ministério das Finanças e aqui no banco, eu enquanto presidente e ele enquanto administrador não executivo. É uma pessoa que está inteiramente à altura do cargo, tem a competência e o conhecimento do banco. Vai trazer valor acrescentado à comissão executiva“, acrescentou o presidente do EuroBic.

Azevedo Pereira esteve na Autoridade Tributária entre 2007 e 2014. Atualmente dá aulas de Corporate Finance, Fiscalidade e Gestão Financeira no ISEG, em Lisboa.

José Araújo e Silva era um dos nomes que estava a ser avaliado pelo Banco de Portugal, devido à sua passagem pelo banco público. O antigo gestor decidiu afastar-se do EuroBic antes que o supervisor tomasse qualquer decisão decorrente da auditoria da EY à CGD.