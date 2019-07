O Governo quer simplificar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Daí que esteja a avançar com mais um pacote de medidas para a modernização administrativa, num total de 119 propostas.

A renovação automática do Cartão de Cidadão é, de longe, a mais mediática, até porque esse tem sido um processo moroso para os portugueses, mas há também mudanças na renovação da carta de condução.

Há ainda medidas para as empresas. Depois do IRS automático para os contribuintes singulares, em breve haverá o IVA pré-preenchido para as empresas.

Conheça aqui as 119 medidas: