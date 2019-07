Um trabalhador por conta de outrem em Lisboa ganha mais 25% do que a média nacional e mais 334 euros que no distrito do Porto. Na outra ponta está Bragança, onde um trabalhador por contra de outrem ganha menos 22,1% que a média do país, de apenas 1.133,3 euros por mês. Estes são valores brutos e que incluem prémios, subsídios e até horas extraordinárias.

De acordo com os dados dos quadros de pessoal do Ministério do Trabalho, referentes a 2017, o valor das remunerações dos trabalhadores por contra de outrem estão a aumentar desde 2015, com algumas das diferenças regionais a ficarem ligeiramente menores, mas as divergências ainda são grandes.

Em Lisboa, a remuneração média mensal é de 1.416,6 euros, mais 283,3 euros que a média nacional. O distrito de Setúbal surge em segundo lugar, com a remuneração média mensal nos 1.207,9 euros.

No Porto a remuneração média mensal é de 1.082,4 euros, abaixo do distrito de Lisboa e de Setúbal. Em comparação com Lisboa, a remuneração média mensal ganha por um trabalhador por contra de outrem é inferior em 334,2 euros.

Na outra ponta está Bragança, o distrito onde as remunerações são mais baixas (excluindo a Região Autónoma da Madeira e dos Açores), ficando-se pelos 882,6 euros, menos 22,1% que a média nacional e a 534 euros de diferença de Lisboa. Veja aqui a diferença das remunerações por distrito em 2017: