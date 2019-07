A alemã Unicorn Workspaces escolheu Lisboa como primeira aposta na sua expansão internacional, anunciou a empresa em comunicado. A empresa gestora de espaços de cowork arranca a internacionalização com dois espaços no centro da capital portuguesa: um no Marquês de Pombal e outro na Avenida da Liberdade, com capacidade para até 240 pessoas repartidas por 1.600 metros quadrados e soluções para empresas de várias dimensões, de startups a PME’s.

Fundada em 2015, a empresa conta já com 17 espaços de cowork na Alemanha (Berlim, Munique, Colónia e Potsdam) e começa agora a internacionalização da marca. A escolha de Lisboa surge para colmatar uma falha que a empresa detetou no mercado, uma vez que a capital portuguesa é, entre as europeias, uma das que menos espaços deste tipo tem. Segundo um estudo da Cushman & Wakefield, os espaços de coworking representam 2% do total nas maiores cidades da Europa, com Lisboa a oferecer menos de 1%.

“Portugal tem incentivos e regras muito semelhantes aos alemães no que toca a startups e o ecossistema de startups em Lisboa é geralmente muito acessível para empresas estrangeiras. Além disso, o país tornou-se num verdadeiro íman, atraindo jovens talentos e nómadas digitais altamente qualificados com novos hábitos de trabalho aos quais a Unicorn vem dar resposta”, explica Justina Kilinski, country manager da empresa para Portugal, citada em comunicado.

“Oferecemos algo que atualmente nenhum outro espaço em Lisboa oferece: um espaço de trabalho partilhado de alta qualidade de fácil acesso e serviço premium”, justifica Masoud Kamali, fundador da Unicorn e CEO da VC WestTech Ventures.