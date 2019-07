Fortalecer o espírito de equipa e a saúde, promovendo uma mudança de mentalidades através da prática de exercício físico, tendo impacto direto na motivação e envolvimento dos colaboradores dentro e fora das empresas, são os objetivos da B2Run, o maior circuito internacional de corrida corporate.

“Acreditamos no papel do desporto, na mudança positiva de mentalidades, e que nas organizações as pessoas fazem toda a diferença, sendo o circuito B2Run o evento ideal de partilha e convívio empresarial. Tem sido marcante a adesão massiva das grandes marcas, que trazem os seus colaboradores a vestirem a camisola”, diz Luís Conde, head of sports da Voqin (empresa organizadora) em Portugal.

O evento, que vai atribuir prémios para a “empresa mais fit”, “os mais rápidos”, “melhor CEO”, “melhor RH”, “melhor marketing”, entre outros, realiza-se, em Lisboa, a 19 de setembro (no Centro Desportivo Nacional do Jamor – Oeiras) e, no Porto, a 17 de outubro (no Pavilhão Multiusos de Gondomar).

A participação no evento, cuja inscrição pode ser feita no site da iniciativa, pode ser feita a andar ou a correr, de forma a que todos possam participar. O evento acontece em Portugal desde 2016 e, no conjunto das três edições, mais de nove mil pessoas passaram a meta final a representar mais de 400 empresas e marcas nacionais.