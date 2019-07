✅ Quiz: Acha que sabe tudo sobre o Estado da Nação?

Esta quarta-feira é dia de debate do Estado da Nação, no Parlamento. Do défice à dívida pública, passando pelos atrasos nas pensões, pelas filas nas Lojas do Cidadão e pelo caos no setor dos transportes, o país será passado a pente fino, esta tarde. O ECO preparou um quiz com as 13 perguntas essenciais que deve saber responder para tomar o pulso a Portugal.

/13 112 Acha que sabe tudo sobre o Estado da Nação? Do défice à dívida pública, passando pela taxa de desemprego e pelas greves. São estas as respostas que expressam o Estado da Nação. Acha que as tem todas na ponta da língua? Ora teste. 1 / 13 No último ano, a economia portuguesa cresceu mais que a média comunitária? Em 2018, PIB luso subiu 2,1% em termos homólogos. O da UE cresceu 1,9% Em 2018, o PIB luso subiu 1,8% em termos homólogos. O da UE cresceu 1,5% Em 2018, o PIB luso subiu 1,5% em termos homólogos. O da UE cresceu 1,8% 2 / 13 Em 2018, Mário Centeno voltou a conseguir um melhor resultado do que a meta, no que diz respeito ao défice. Qual o valor registado no último ano? 0,4% do PIB 0,5% do PIB 0,2% do PIB 3 / 13 No último ano, a dívida pública atingiu o nível (em percentagem do PIB) mais baixo desde 2011. Qual foi o valor registado? 115,4% do PIB 116,7% do PIB 121,5% do PIB 4 / 13 O défice externo está de regresso. Há quantos trimestres Portugal não tinha as contas externas no vermelho? 5 trimestres 10 trimestres 25 trimestres 5 / 13 No que diz respeito ao investimento público, o Governo falhou a meta traçada. O investimento público subiu ou recuou em 2018? Recuou 30% face a 2017 Subiu 11,3% face a 2017 Recuou 5% face a 2017 6 / 13 Como tem evoluído a taxa de desemprego ao longo desta legislatura? Tem vindo a baixar. Caiu para 7% em 2018 Tem vindo a baixar. Caiu para 6% em 2018 Manteve-se nos 6,5% 7 / 13 Depois de tantos apelos dos sindicatos, o Executivo de António Costa decidiu aumentar os salários dos funcionários públicos? Falso. Fez subir apenas o "salário mínimo" da Função Pública para 635,07 euros. Verdadeiro. Aumentou em 30 euros todos os salários da Função Pública Verdadeiro. Aumentou os salários até mil euros em 40 euros e os salários acima desse valor em 20 euros 8 / 13 2018 foi o ano da legislatura de António Costa com mais pré-avisos de greve? Não. O ano de 2017 registou um número superior de pré-avisos Não. O ano de 2015 registou um número superior de pré-avisos Sim. O ano de 2018 foi o mais marcado pela constetação durante esta legislatura 9 / 13 Nunca houve tantos médicos no Serviço Nacional de Saúde, como diz Mário Centeno? Verdadeiro. O número de médicos atingiu o valor mais alto de toda a série Falso. O número de médicos até tem vindo a recuar Falso. O número de médicos tem vindo a aumentar, mas ainda está longe do nível mais alto 10 / 13 Face ao aumento da procura no setor dos transportes, o Governo optou por: Pedir desculpa pelo "caos" e apresentar um novo plano estratégico Atirar a culpa para os portugueses e ignorar o problema Pedir desculpa pelo "caos" e atirar para a próxima legislatura a resolução do problema 11 / 13 Há muitas filas para tirar o Cartão de Cidadão. De quem é a culpa deste problema, segundo a secretária de Estado da Justiça? Dos cidadãos, por optarem "na generalidade" e "sistematicamente" por se dirigir aos serviços antes da abertura do atendimento Do Executivo, por não se ter preparado para o aumento da procura face ao Brexit e às alterações à lei da nacionalidade Dos funcionários das Lojas dos Cidadãos, por optarem por beber café em vez de atender os portugueses 12 / 13 Depois de muitas críticas, o Governo resolveu o problema das pensões e já não há pedidos pendentes há mais de 90 dias? Verdadeiro. Todos os pedidos pendentes há mais de 90 dias já foram tratados Falso. Ainda há 24 mil pedidos de pensões pendentes há mais de 90 dias Falso. Ainda há 42 mil pedidos de pensões pendentes há mais de 90 dias 13 / 13 Para mitigar os efeitos dos atrasos das pensões, o Executivo de António Costa decidiu: Alargar as pensões provisórias de invalidez e sobrevivência a mais beneficiários Dar um bónus aos beneficiários que ainda estão à espera da decisão Dar um cabaz aos beneficiários que ainda estão à espera da decisão O seu resultado é: LinkedIn Facebook Google+