Daqui a três meses chega a €STR. A nova taxa de juro do BCE começa a ser publicada a partir de 2 de outubro, o que já era conhecido, mas agora já tem hora marcada. A publicação será feita todos os dias úteis à mesma hora: 7h00 da manhã, hora de Portugal, deu conta o Banco Central Europeu em comunicado divulgado no seu site esta quinta-feira.

A nova taxa passará a ser publicada sempre àquela hora, através da plataforma Market Information Dissemination (MID) na área destinada aos dados estatísticos, sendo sujeita a uma revisão e republicação uma hora depois, às 8h00 de Portugal, sempre que sejam identificados desvios de mais de dois pontos base.

A taxa €STR, foi concebida com o objetivo de substituir a Eonia (Euro OverNight Index Average) taxa de juro de referência a um dia para o euro, que se calcula a partir de operações reais no mercado interbancário e que é utilizada como indicador de referência em muitos empréstimos a um dia e em transações com derivados.

Em 2020, a Eonia deixará de cumprir os critérios que a regulamentação da União Europeia (UE) exige sobre taxas de juro de referência porque muitos bancos deixaram de dar informação e a taxa é cada vez menos fiável, por isso o BCE publicará a nova taxa €STR.

A autoridade monetária da Zona Euro calculou em maio um diferencial fixo de 8,5 pontos base entre a €STR e a Eonia. Para facilitar aos mercados a adoção da €STR em substituição da Eonia, o BCE estabeleceu um período de transição.

Tal como a Eonia, a €STR será utilizada como indicador de referência em muitos empréstimos a um dia e em transações com derivados, sendo o BCE o administrador desta nova taxa e tendo a responsabilidade de a disponibilizar.

A €STR será calculada com informação estatística do mercado interbancário e refletirá o custo de financiamento dos bancos da zona euro no mercado grossista de depósitos a um dia.

Entretanto, em setembro, serão publicadas as especificações técnicas para a publicação desta nova taxa de juro.