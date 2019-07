Rui Paiva continua à frente da WeDo após venda à Mobelium

O homem que fundou a WeDo Technologies, em 2001, vai continuar a liderar a tecnológica, mesmo depois da venda da empresa pela Sonaecom aos norte-americanos da Mobileum, disse ao ECO o próprio gestor. Questionado sobre se vai ficar na WeDo Technologies após a conclusão da operação, Rui Paiva respondeu: “Vou continuar pois”.

Esta era uma das dúvidas que permaneciam depois de a Sonaecom anunciar a venda da WeDo Technologies à Mobelium, empresa de serviços financeiros mobile e de tecnologia para o setor das telecomunicações, detida pelo grupo Audax. A operação foi comunicada ao mercado esta quarta-feira e poderá render quase 100 milhões de dólares à Sonae IM.

Não é clara a estratégia da Mobelium para a WeDo Technologies. Contactada, a empresa ainda não respondeu. Mas, tal como o ECO noticiou, não é difícil encontrar possíveis sinergias que se poderão estabelecer com uma fusão deste género. As duas empresas têm um foco especial no setor das telecomunicações e desenvolvem soluções tecnológicas com base na análise de dados.

Fontes do setor ouvidas pelo ECO referem que o negócio deverá dar margem de crescimento à WeDo Technologies e, possivelmente, capacidade de investimento para que a empresa portuguesa possa reforçar as apostas atuais e, eventualmente, explorar novas áreas de negócio para além do negócio de revenue assurance, que tem atualmente um peso significativo na companhia.

A venda da WeDo dá-se poucos meses depois de a Sonae IM, detida pela Sonaecom, ter vendido a participação que tinha na Saphety aos membros da própria equipa de gestão, apoiados pelo fundo Oxy Capital. A Saphety comercializa soluções de software-as-a-service para faturação eletrónica em mercados como Portugal, Brasil e Colômbia. Ao mesmo tempo, o ramo de investimentos do grupo Sonae tem apostado na área da cibersegurança.

Um dos mais investimentos mais recentes foi a entrada no capital da Excellium e a fusão com a S21sec, mas também com a Nextel. O plano passa por criar um gigante europeu de prestação de serviços relacionados com a cibersegurança.