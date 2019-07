Hoje nas notícias: Costa, SNS e Belcanto

Caso volte a formar Governo, o primeiro-ministro deu já a entender a possibilidade de avançar com aumentos na Função Pública. Na saúde, a ministra Marta Temido admitiu o regresso à exclusividade dos médicos no SNS, enquanto o Observatório Português dos Sistemas de Saúde dá conta que os portugueses têm de esperar um ano e nove meses por novos medicamentos. No mundo empresarial, a marca Belcanto está a ser disputada entre a Granacer e o chefe José Avillez.

Função Pública: Costa acena com aumentos dos salários mais altos

Em entrevista à Visão, António Costa deu a entender a possibilidade de avançar com aumentos na Função Pública para os salários mais altos caso seja novamente eleito para o cargo nas próximas legislativas. Confrontado com a fuga de profissionais da Saúde para o setor privado, o líder socialista admite que “o Estado tem de olhar para as condições remuneratórias dos seus quadros superiores de outra forma, no futuro”. A esse propósito defende ainda que “nos quadros intermédios e superiores, o Estado vai ter de rever a sua política remuneratória”.

Leia a notícia completa em Visão (acesso pago).

Governo admite regresso à exclusividade dos médicos no SNS

A ministra da Saúde, Marte Temido, considera que é preciso “reerguer” o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Face à crescente procura por consultas e cirurgias, a ministra afirma que é necessário “aumentar a produtividade” do setor, admitindo o regresso à dedicação exclusiva dos médicos no serviço público, com remuneração acrescida, bem como a hipótese de os médicos recém-formados terem de ficar durante algum tempo no SNS, num “pacto de permanência”.

Leia a entrevista completa em Público (acesso pago).

Portugueses esperam um ano e nove meses por novos medicamentos

É preciso esperar 634 dias para que os doentes assistidos no Serviço Nacional de Saúde tenham acesso à inovação terapêutica. A demora é cinco vezes superior ao que espera um doente alemão e até quase duas vezes mais do que os vizinhos espanhóis. A conclusão é do Observatório Português dos Sistemas de Saúde e consta do Relatório de Primavera 2019, divulgado esta quinta-feira.

Leia a notícia completa em Expresso (acesso livre).

Aeroporto do Montijo terá decisão ambiental antes das legislativas

Depois de um pedido de esclarecimentos adicionais à ANA – Aeroportos de Portugal ter feito o processo parar durante mais de um mês, a análise da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do aeroporto do Montijo vai ser retomada esta sexta-feira. O prazo da consulta pública à avaliação ambiental do projeto termina a 20 de setembro. Depois do relatório e do parecer da comissão de avaliação, há condições para ser conhecida a decisão da APA sobre a conformidade ambiental do projeto. Isto ainda antes das eleições legislativas.

Leia a notícia completa em Jornal de Negócios (acesso pago).

Granadeiro e Avillez lutam pela marca Belcanto

A marca Belcanto está na base de uma disputa em tribunal entre a Granacer, empresa de Henrique Granadeiro produtora de vinhos, e o chefe José Avillez. A Granacer tem uma gama de vinhos com essa marca. E José Avillez um restaurante. O grupo de José Avillez defende que “existe afinidade entre os produtos” das duas empresas, considerando haver no seu entender, “imitação e inerente risco de confusão”. Pediu, por isso, em tribunal, recusa ao registo da Granacer.

Leia a notícia completa em Jornal de Negócios (acesso pago).