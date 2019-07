5 coisas que vão marcar o dia

O Conselho de Finanças Públicas analisa execução orçamental até março. O INE atualiza perspetivas sobre as exportações de bens em 2019. E a proposta do PCP para travar penhoras de imóveis de famílias com poucos rendimentos volta a ser apreciada na generalidade. Em termos de política monetária, o Banco Central Europeu (BCE) divulga atas da última reunião. E Jerome Powell, da Reserva Federal americana, testemunha no Congresso.

Conselho das Finanças Públicas avalia execução orçamental

O organismo liderado por Nazaré Costa Cabral publica relatório “Evolução orçamental das administrações públicas até março de 2019“. É uma análise às contas públicas no primeiro trimestre. O Orçamento do Estado apresentou um excedente de 884 milhões de euros até março, uma melhoria de 1.279 milhões face ao mesmo período do ano anterior.

Parlamento aprecia travão às penhoras de imóveis do PCP

O Parlamento volta a apreciar, na generalidade, o projeto de lei do PCP sobre travão às penhoras de imóveis de família com poucos rendimentos. O Grupo Parlamentar do PCP propõe alterações ao regime de penhoras de habitações, defendendo que os imóveis que sejam habitação própria não podem ser penhorados quando o agregado familiar não tem condições financeiras. Além disso, propõem ainda que a venda do imóvel penhorado não pode acontecer se a penhora de outros bens gerar uma mais-valia superior.

Quanto vamos vender ao exterior?

O INE atualiza a sua perspetiva em relação às vendas de bens ao exterior em 2019. É a segunda previsão para a evolução das exportações de bens que o gabinete de estatísticas divulga. Na anterior projeção, as empresas exportadoras apontavam para um crescimento de 4,3%, face a 2018, com a maioria a esperar um impacto nulo do Brexit.

BCE desvenda atas da última reunião

É um documento importante para perceber pormenores da discussão dentro do conselho de governadores do banco central. O BCE publica as atas da reunião de política monetária do conselho de governadores de 5 e 6 de junho. Dessa reunião saiu um banco central mais pessimista em relação ao crescimento da economia. E por isso se discutiu um novo corte da taxa de juro.

Powell no Senado americano

Falando em bancos centrais, do outro lado do Atlântico também poderá haver novidades. Jerome Powell vai discursar diante do comité bancário do Senado no âmbito do relatório semi-anual de política monetária, isto numa altura em que o mercado espera um corte dos juros da Fed no final do mês.