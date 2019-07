Incêndio de Mação dominado. Há 41 feridos registados

O incêndio que deflagrou no sábado em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, e que acabou por se alastrar ao concelho de Mação, em Santarém, foi dominado esta quarta-feira, anunciou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Contudo, as autoridades vão continuar no terreno para prevenir possíveis reacendimentos.

“Todo o perímetro do incêndio está dominado e entrou em resolução”, disse aos jornalistas Luís Belo Costa, comandante operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul (CADIS). “A grande dificuldade do combate às chamas esteve relacionada com a orografia do terreno”, continuou. Afirmando que “é natural que durante a tarde se verifiquem alguns reacendimentos”, os operacionais vão continuar no terreno.

Até ao momento foram assistidas 41 vítimas: 17 com ferimentos ligeiros e um ferido grave, que acabou por ser internado no hospital de São José, em Lisboa, informou o INEM. Ao início da tarde desta segunda-feira, segundo o presidente da câmara de Mação, as chamas tinham destruído duas casas de primeira habitação e desalojado duas pessoas neste município.

De acordo com os dados provisórios do Sistema Europeu de Informação de Fogos Florestais (EFFIS), até esta segunda-feira tinham ardido 6.959 hectares, o equivalente a quase duas vezes a área da cidade do Porto. No mesmo dia, o Ministério da Administração Interna informou que “Portugal solicitou assistência bilateral a Espanha” e que o país vizinho “disponibilizou de imediato dois aviões pesados anfíbios”.

Os incêndios deflagraram no sábado e logo nesse dia a Polícia Judiciária recolheu indícios e elementos de natureza criminosa, com o ministro da Administração Interna a manifestar “estranheza” por terem começado “separados por poucos minutos”.