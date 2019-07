A Comissão Europeia aprovou a venda da Sociedade de Importação de Veículos Automóveis (SIVA) à alemã Porsche Holding Salzburg (PHS). O ok europeu ao negócio, que tinha sido anunciado pelo empresário João Pereira Coutinho no seguimento da reestruturação da SAG, foi divulgado esta quarta-feira.

“A Comissão concluiu que que a proposta de aquisição não irá levantar problemas de concorrência devido às sobreposições limitadas entre as atividades das duas empresas em Portugal e que há falta de capacidade ou incentivos para a entidade fechar o mercado a concorrentes”, refere o comunicado de Bruxelas.

No final de abril, a Porsche assinou acordos com a SIVA (subsidiária do principal grupo automóvel português SAG SGPS), para adquirir o negócio de importação da Volkswagen (que detém a Porsche), Volkswagen Veículos Comerciais, Audi, ŠKODA, Bentley e Lamborghini, e a rede de retalho detida pelo importador e composta por 11 concessionários em Lisboa e no Porto.

A empresa alemã já tinha dito que, dependendo de autorizações regulatórias, pretendia assumir a gestão da SIVA no quarto trimestre de 2019. A venda, pelo valor simbólico de um euro, inclui-se num plano de reestruturação, que prevê a descontinuação do negócio do ramo automóvel por parte da SAG do empresário João Pereira Coutinho.

Tanto a SAG como a SIVA vão ambas para um processo especial de revitalização (PER). No âmbito do processo da SAG, os créditos subordinados da SIVA e de outras sociedades do grupo sobre a SAG, no montante total 253 milhões de euros “serão integralmente extintos por remissão”. Os créditos dos bancos sobre a SAG serão parcialmente extintos, também por remissão, no valor 16 milhões de euros.

Pereira Coutinho lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) pelo capital da empresa que ainda não detinha, com o objetivo de retirar a cotada de bolsa.

(Notícia atualizada às 12h50)