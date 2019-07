Revista de imprensa internacional

Boris Johnson continua a marcar a atualidade e vai tomar posse como primeiro-ministro do Reino Unido esta quarta-feira. Do outro lado do Atlântico, as autoridades norte-americanas voltam a abrir uma investigação às gigantes tecnológicas, por suspeitas de violação das leis da concorrência. Conheça esta e outras notícias que estão em manchete na imprensa internacional.

Financial Times

E vão duas. EUA abrem nova investigação às Big Tech

O Departamento de Justiça dos EUA vai abrir uma nova investigação às gigantes tecnológicas, como a Apple, Amazon, Google, Facebook, entre outras. O objetivo é apurar se as empresas têm violado a lei da concorrência. Num comunicado, as autoridades não identificam as empresas que estão na mira, mas referem que o processo vai incidir sobre “práticas generalizadas” por parte de plataformas digitais. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago / conteúdo em inglês).

BBC

Boris Johnson sobe à liderança do Governo britânico

O novo líder conservador, Boris Johnson, vai herdar o cargo de primeiro-ministro britânico esta quarta-feira à tarde, após uma audiência com a rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham. Depois, o ex-jornalista vai seguir para o número 10 de Downing Street, onde se espera que anuncie alguns dos nomeados para o novo Governo. Leia a notícia completa na BBC (acesso livre / conteúdo em inglês).

NHK

Nissan planeia eliminar 10.000 empregos nos próximos anos

O grupo automóvel japonês Nissan prepara-se para anunciar o corte de cerca de 10.000 postos de trabalho nos próximos anos, mais do dobro do que já tinha anunciado. A medida visa melhorar os resultados da empresa, depois de o grupo ter apresentado um desempenho pouco satisfatório. No ano fiscal de 2018, que terminou em março, a fabricante anunciou uma redução anual de 57,3% nos lucros e 3,2% nas receitas. O clima também foi afetado pela detenção do então presidente, Carlos Ghosn, em novembro, por supostas irregularidades financeiras. A Nissan tem cerca de 139.000 empregados em todo o mundo. Leia notícia completa na NHK (acesso livre / conteúdo em inglês)

El País

Autoridades espanholas vão imputar BBVA num caso de corrupção

A unidade de combate à corrupção do Fisco espanhol deverá pedir a constituição do BBVA como “pessoa jurídica” na investigação que envolve alegados pagamentos de responsáveis do banco ao ex-comissário europeu José Manuel Villarejo. O caso remonta a 2004 e está relacionado com o alegado pagamento de 242 mil euros ao comissário, durante a OPA hostil da Sacyr ao banco espanhol, numa suposta tentativa de travar ou dificultar a operação. Enquanto “pessoa jurídica”, o BBVA poderá ser alvo de multas, se se concluir que foi beneficiado pelo ato de corrupção que está a ser investigado. Leia a notícia completa no El País (acesso gratuito / conteúdo em espanhol).

Cinco Días

Naturgy negoceia compra de 42% de um gasoduto à Cepsa

A Cepsa está a negociar com a Naturgy a venda da participação de 42% que detém, através de uma filial, no gasoduto Medgaz, uma infraestrutura que liga a Argélia a Espanha. A Naturgaz já é dona de 15% do gasoduto, mas decidiu exercer o direito de compra desta posição acionista. Mas a Sonatrach, que é a petrolífera pública argelina, é dona de 43% e pediu à Naturgy que encontre um parceiro para investir, uma vez que a posição que pretende comprar à Cepsa lhe permitiria controlar 57% do capital da infraestrutura. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre / conteúdo em espanhol).