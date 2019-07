Tesla afunda 13% e arrasta Wall Street

Os principais índices de Nova Iorque estão em queda, depois de terem batido máximos na sessão anterior. Este desempenho acontece devido à queda de várias cotadas do setor tecnológico, e nem a decisão do Banco Central Europeu (BCE) em manter os juros em mínimos históricos foi suficiente para manter Wall Street no verde.

O S&P 500 está a recuar 0,27% para 3.011,36 pontos, enquanto o industrial Dow Jones desvaloriza 0,26% para 27.198,08 pontos.

A acompanhar esta tendência de perdas está também o setor tecnológico, com o Nasdaq a perder 0,37% para 8.291,43 pontos. A pressionar o índice está a Tesla, cujas ações estão a desvalorizar 13,02% para 230,38 dólares.

Esta queda acontece depois de a empresa ter anunciado esta quinta-feira que, embora esteja a crescer, continua a perder dinheiro. No primeiro semestre do ano, a Tesla apresentou prejuízos de 408 milhões de dólares (366 milhões de euros).

Além da Tesla, destaque ainda para as perdas da Ford, cujas ações recuam 6,1% para 9,7 dólares, depois de ter apresentado resultados que ficaram aquém das expectativas dos investidores.

A impedir quedas mais acentuadas em Wall Street esteve a decisão do BCE em manter as taxas de juro de referência na Zona Euro em mínimos históricos, não fazendo qualquer alteração à política monetária. Ainda assim, o banco sinalizou que poderá vir a fazê-lo nos próximos doze meses e que prepara o relançamento da compra de dívida.