Google e Starbucks levam Wall Street a máximos

Os lucros apresentados pela Alphabet e pela Starbucks levaram dois dos principais índices de Wall Street a níveis recorde. A impulsionar ainda mais os mercados norte-americanos estiveram os dados que mostraram que o ritmo de crescimento da economia dos Estados Unidos desacelerou menos do que o esperado pelos analistas.

O S&P 500 subiu 0,73% para 3.025,55 pontos, enquanto o Nasdaq valorizou 1,11% para 8.330,21 pontos, com os dois índices a baterem máximos. Pelo mesmo caminho foi o industrial Dow Jones que somou 0,19% para 27.191,3 pontos.

Duas semanas depois de ter arrancado a época de apresentação de resultados do primeiro semestre, cerca de 75% das 218 empresas do S&P 500 apresentaram lucros superiores aos previstos, de acordo com dados do Refinitiv, citados pela Reuters (conteúdo em inglês).

Exemplo disso foi a Alphabet que, esta sexta-feira, viu os lucros crescerem 32% para 16,6 mil milhões de dólares no primeiro semestre, com o volume de negócios a crescer 18% para 75,283 mil milhões. As ações da empresa subiram 9,62% para 1.245,22 dólares à custa destes resultados.

Mas a Starbucks também deu o seu contributo. As ações subiram 8,94% para 99,11 dólares — um valor recorde –, depois de a empresa ter registado o maior aumento de venda dos últimos três anos. O mesmo se diz do Twitter, cujas ações avançaram 9,65%, depois de ter visto as receitas crescido mais do que o esperado.

Além dos resultados empresariais, também os dados da economia puxaram pelos índices norte-americanos. O Departamento de Comércio norte-americano revelou que o crescimento do PIB dos Estados Unidos abrandou para um ritmo anual de 2,1% no segundo trimestre. Os analistas antecipavam um crescimento inferior a 2%.