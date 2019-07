Resultados das tecnológicas puxam por Wall Street. PIB ajuda

Os principais índices dos Estados Unidos estão em alta na última sessão da semana, impulsionados pelos resultados da Alphabet e da Intel. Ambas as empresas apresentaram lucros acima do esperado pelos analistas, o que está a gerar uma onda de otimismo nos mercados. A dar ainda mais impulso às bolsas estão os dados publicados esta sexta-feira, que mostram que o crescimento da economia norte-americana desacelerou menos do que o previsto.

O índice de referência S&P 500 está a valorizar 0,4% para 3.015,8 pontos, enquanto o industrial Dow Jones soma 0,13% para 27.175,18 pontos. A acompanhar este desempenho está também o tecnológico Nasdaq que avança 0,89% para 8.311,86 pontos.

Os mercados estão animados com os resultados apresentados esta sexta-feira pela Alphabet. A casa-mãe da Google apresentou um crescimento de 32% nos lucros, para 16,6 mil milhões de dólares, no primeiro semestre, com o volume de negócios a crescer 18% para 75,283 mil milhões. Os analistas não esperavam um desempenho tão bom e as ações da empresa estão a subir 10,59% para 1.256,75 dólares.

Além da Google, também a Intel está a brilhar nesta sessão. A fabricante de chips reviu em alta as suas previsões para o trimestre atual, aliviando as preocupações quanto à desaceleração mundial do setor de chips devido às restrições aplicadas pelos Estados Unidos à Huawei. As ações da Intel estão a valorizar 0,27% para 58,18 dólares.

Além dos resultados empresariais, também os dados da economia estão a puxar pelos índices norte-americanos. O Departamento de Comércio norte-americano revelou que o crescimento do PIB dos Estados Unidos abrandou para um ritmo anual de 2,1% no segundo trimestre. Os analistas antecipavam um crescimento inferior a 2%, diz a Reuters (conteúdo em inglês).