Revista de imprensa internacional

A atualidade internacional é marcada por mais de 400 mil deslocados no noroeste da Síria que foram obrigados a abandonar a província face aos bombardeados. Do outro lado do mundo, a Coreia do Norte já reagiu ao lançamento dos dois mísseis balísticos de curto alcance e afirma que este teste foi “uma advertência solene aos belicistas militares sul-coreanos”. No Brasil, um grupo disfarçado de policias invadiu o terminal do Aeroporto de São Paulo e roubaram 720 quilos de barras de ouro.

Financial Times

Farage junta-se a apoiantes de Trump para angariar fundos para o Brexit

Um dos principais rosto da campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia juntou-se a um grupo de apoiantes de Donald Trump para angariar fundos para facilitar esses divórcio. Nigel Farage criou assim a World4Brexit, depois de Donald Trump lhe ter pedido para juntar forçar com o novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para concretizar o Brexit. Farage está, no entanto, cético em relação à capacidade do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Theresa May levar a bom porto esse divórcio. “Se Boris Johnson concretizar o Brexit, isso será ótimo, mas todos os meus sentidos dizem que ele falhará”, disse. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

El País

Ladrões disfarçados de polícias roubam 720 quilos de ouro

Disfarçados de polícias federais, um grupo de oito homens armados, invadiu o terminal de carga do Aeroporto Internacional de São Paulo, no Brasil e levaram 720 quilos de barras de ouro, avaliados em 28 milhões de euros. O assalto foi feito em apenas dois minutos e meio e a carga tinha como destino Zurique, na Suíça e Nova Iorque. Leia a notícia completa no El País (acesso livre / conteúdo em espanhol).

Reuters

Correia do Norte diz que mísseis foram um aviso

A Coreia do Norte informou esta sexta-feira que o recente lançamento de mísseis foi um alerta para que os “belicistas” sul-coreanos parem de importar armas e realizar exercícios militares conjuntos, mensagem que, segundo analistas, também visa aos Estados Unidos. Os testes com mísseis levantam dúvidas sobre o renascimento das negociações de desnuclearização. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre / conteúdo em inglês).

ABC News

Sobe para 21 número de mortos em deslizamentos na China

Os dois deslizamentos de terra ocorridos esta semana na província de Guizhou, no sudeste da China, já provocou 21 mortos, enquanto 25 pessoas ainda continuam desaparecidas. As autoridades apontam as fortes chuvas como causa principal do desastre. Mais de 800 pessoas participam nas operações de resgate e têm vasculhado a área, onde as chuvas contínuas e as encostas íngremes têm dificultado os esforços de busca. Leia a notícia completa no Abc News (acesso livre / conteúdo em inglês).

Arabnews

Mais de 400 mil deslocados na Síria

Mais de 400 mil pessoas foram deslocadas no noroeste da Síria nos últimos três meses, uma vez que a província de Idlib e regiões vizinhas estão a ser bombardeadas pelo regime sírio e a sua aliada Rússia, disse a ONU. Apoiado pela força aérea russa, o regime sírio está desde o final de abril a atacar diariamente esta província, bem como áreas adjacentes. Em quase três meses, já morreram cerca de 730 civis, incluindo mais de 180 crianças nos bombardeamentos do regime ou do seu aliado russo em Idlib. Leia a notícia completa no Arabnews (acesso livre / conteúdo em inglês).