A Sonae é a marca mais reputada, em Portugal, seguida do Continente e da Vodafone. Os resultados são uma análise do Merco, monitor de reputação corporativa que avalia resultados económico-financeiros, qualidade da oferta comercial, talento, ética e responsabilidade corporativa, dimensão internacional da empresa e inovação.

Do top 10 nacional fazem ainda parte a Sumol+Compal, Jerónimo Martins, EDP, Coca-Cola, GALP Energia, Pestana Hotel Group e Worten. Oito das marcas mais reputadas a nível nacional têm a sua matriz em Portugal “o que, de algum modo, espelha a força das grandes companhias Portuguesas”, afirma a organização em comunicado.

O ranking, realizado pela primeira vez no país, e no qual estão listadas 100 marcas, obtém-se através de 1200 entrevistas, 12 stakeholders e 200 indicadores, com auditoria e revisão da KPMG.

O Merco apresenta também as mais reputadas por setor, assim: Navigator (Agroindustrial e matérias primas), Nestlé (Alimentação), BMW (Automóvel), Santader Totta (Bancário), Sumo+Compal (Bebidas), Worten (Distribuição Especializada), Continente Hipermercados (Distribuição Generalista), L’Oréal (Drogaria e Perfumaria), Microsoft (Electrónica de consumo/informático), Pestana Hote Group (Hotelaria e Turismo), Siemens (Industrial), Mota-Engil (Infraestruturas e Construção), EDP (Petróleo, Gás, Energia E Água), Lusíadas (Saúde), Randstad (Serviços Profissionais), Vodafone (Telecomunicações e Meios De Comunicação), TAP (Transportes e Logística).

Em entrevista ao Vida Económica, João Marques, diretor de Merco Portugal afirma que “está previsto o alargamento do monitor à reputação de líderes empresariais, nomeadamente “Talento” e “Universidades”.