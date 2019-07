Revista de imprensa internacional

Na China, o mercado automóvel está em quebra, ameaçando as fabricantes internacionais. Isto quando Pequim e Washington se preparam para retomar as negociações para um acordo comercial. Na Europa, atenções viradas para o Brexit, com o Reino Unido a preparar-se para uma saída sem acordo.

Financial Times

Mercado automóvel chinês em alerta

O mercado automóvel chinês está em queda. Depois de encolherem 4% no ano passado, as vendas de veículos registam uma diminuição de 14% nos primeiros seis meses deste ano, em comparação com o período homólogo. A Ford e a PSA (Peugeot e Citröen) são as fabricantes mais afetadas, estando as fábricas de ambas a funcionarem abaixo da capacidade, em mínimos históricos.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago e conteúdo em inglês).

Bloomberg

Reino Unido começa negociações sobre Brexit sem acordo

O recém-eleito primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai ter esta segunda-feira a primeira reunião sobre o Brexit, para garantir que o processo de saída da União Europeia está concluído a 31 de outubro. O conselheiro Michael Gove vai liderar as negociações e o gabinete está a preparar a cenário de saída sem acordo, a menos que a UE aceite recomeçar o processo. “Ainda esperamos que mudem de ideias, mas vamos trabalhar a presumir que não o vão fazer”, disse Gove.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado e conteúdo em inglês).

CNN

Trump substitui diretor dos serviços de informações por congressista republicano

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira a nomeação de John Ratcliffe, congressista republicano, para próximo diretor dos serviços de informações do país. Ratcliffe vai substituir Dan Coats, que deixará o cargo a 15 de agosto. A saída do veterano Coats era uma possibilidade já falada em Washington desde há algum tempo, devido à falta de sintonia que existia entre o chefe dos serviços e Trump, que sempre se mostrou em desacordo em relação à alegada ingerência russa nos últimos comícios presidenciais.

Leia a notícia completa na CNN (acesso gratuito e conteúdo em inglês).

Business Insider

EUA e China esperam chegar a acordo comercial

Dois meses depois de os Estados Unidos e a China terem entrado em tréguas na guerra comercial, os dois lados esperam resultados nas negociações desta terça-feira, que permitam diminuir as tensões comerciais e retirar o foco da gigante tecnológica Huawei. O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e o responsável pelo comércio Robert Lighthizer vão encontrar-se com a delegação chinesa nos próximos dois dias em Xangai, mas o presidente Donald Trump já disse não se importar com o resultado: “Não sei se chegarão a acordo. Talvez sim, talvez não. Não quero saber”, disse na sexta-feira.

Leia a notícia completa no Business Insider (acesso gratuito e conteúdo em inglês).

Tech Crunch

Campeonato mundial de Fortnite dá 3 milhões a jovem de 16 anos

O fenómeno do Fortnite atingiu este fim de semana o pico com o primeiro campeonato mundial, que aconteceu em Nova Iorque e atribuiu um total de 30 milhões de dólares (cerca de 27 milhões de euros) em prémios. O grande vencedor da categoria individual foi Kyle “Bugha” Giersdorf, de 16 anos, que venceu 3 milhões de dólares (ou 2,7 milhões de euros), o que fica apenas a 800 mil dólares do valor que irá receber o grande vencedor do Open dos Estados Unidos, que vai começar dentro de semanas no mesmo estádio.

Leia a notícia completa no Tech Crunch (acesso livre e conteúdo em inglês).