Gasolina sobe meio cêntimo antes da greve. Gasóleo não mexe

A gasolina vai aumentar meio cêntimo no início da próxima semana, isto antes da greve dos motoristas de matérias perigosas, agendada para 12 de agosto e por tempo indeterminado. Já o gasóleo não muda de preço na segunda-feira, adiantou fonte do setor ao ECO.

A evolução dos preços dos combustíveis levam em conta o comportamento da cotação do petróleo e derivados nos mercados internacionais e ainda a cotação da euro face ao dólar na última semana.

Até à sessão desta quarta-feira, o comportamento dos mercados apontava para subidas mais significativas nos preços dos combustíveis. Porém, esta quinta-feira o petróleo afundou 8% com o anúncio de novas tarifas a produtos chineses, o que atenuou um pouco o aumento dos preços — por exemplo, o gasóleo preparava-se para subir meio cêntimo e após a correção do preço do barril na sessão de ontem já não sobe.

Assim sendo, tendo em conta as estatísticas da Direção-Geral de Energia, o litro da gasolina simples subirá para 1,521 euros, depois da queda observada esta semana. É o valor mais elevado em duas semanas.

Para o gasóleo, com a manutenção do preço, cada litro continuará a custar 1,35 euros — mantém-se estável pela terceira semana consecutiva.

Esta evolução precede a greve convocada pelo Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que arranca às 0h00 do dia 12 de agosto e por tempo indeterminado. O protesto vai condicionar o abastecimento nos postos de combustíveis.

(Notícia atualizada às 13h50)