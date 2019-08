Em que altura do ano se paga o IUC? É possível pagar impostos com o MB Way? Que tipo de contactos podem ser registados no Portal das Finanças? Estas são apenas algumas das questões com que a Autoridade Tributária (AT) está a desafiar os contribuintes portugueses, num quiz interativo lançado esta semana.

“Foi lançado um inquérito aos contribuintes”, informa o Fisco na última edição do seu boletim informativo. “Trata-se de um quiz interativo, cujo objetivo é estimular a literacia fiscal, a partir de seis perguntas breves sobre a legislação fiscal e o leque de serviços da AT”, refere a autoridade.

O questionário está disponível aqui e a AT promete que o preenchimento não demora mais do que dois minutos. Esta é uma iniciativa que surge ao abrigo de um protocolo entre a AT e o Laboratório de Experimentação da Administração Pública (LabX) da Agência para a Modernização Administrativa.