Wall Street recupera após estabilização da moeda chinesa

Após a pior sessão do ano, Wall Street ganha fôlego. Os principais índice bolsistas norte-americanos estão em alta, a recuperarem do tombo de 3% na sessão anterior, perante a estabilização do valor da moeda chinesa, e apesar dos sinais de alerta relativamente à guerra comercial entre os EUA e a China se manterem em máximos.

O S&P 500 valoriza 0,62%, recuperando após seis sessões de perdas, rumo que é acompanhado pelo Dow Jones (+0,54%) e pelo Nasdaq (+0,98%), índice que foi o mais penalizado pela subida de tom da guerra de palavras entre a administração Trump e o governo de Xi Jinping.

A Casa Branca declarou oficialmente a China de “manipulador cambial”, depois de o yuan ter desvalorizado para a fasquia mais baixa em mais de uma década. A madrugada foi, no entanto, de estabilização para a moeda chinesa, depois de o Banco Popular da China ter permitido que esta negociasse a um nível mais alto contra o dólar, o que aliviou o sentimento dos investidores e puxou pelas bolsas, incluindo agora Wall Street.

“Esta disputa comercial não vai desaparecer tão cedo, mas devemos ver apostas de flexibilização pelos bancos centrais a aumentarem globalmente e isso ajudará a limitar parte da carnificina do mercado nas próximas semanas”, dizia Edward Moya, analista de mercado da Oanda, citado pela Reuters.

As ações das tecnológicas que foram as mais afetadas na sessão anterior pela degradação das relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, estão a recuperar.

A Apple é um desses exemplos. Depois de as suas ações terem derrapado 5% na primeira sessão da semana, hoje estão a somar perto de 2%. No mesmos sentido segue a Intel (+1,4%) ou a Nvidia (+1,88%).

Em alta, destacam-se ainda a Caterpillar, que avança 1% em bolsa, e a Walt Disney, que soma 1% antes de apresentar o balanço das contas trimestrais após o fecho do mercado norte-americano.