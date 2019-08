Revista de imprensa internacional

O dia começa com novas tensões envolvendo os Estados Unidos mas, desta vez, com a Venezuela. Isto porque Donald Trump está decidido a sancionar o regime de Nicolás Maduro. Nos mercados, as bolsas começam a respirar de alívio, com as obrigações do Tesouro norte-americano a recuperarem. Enquanto isso, a Glovo está na mira da Uber e da Deliveroo.

el Nuevo Herald

Trump vai impedir empresas dos EUA de “cooperarem” com Maduro

Depois de ter bloqueado todos os ativos de Nicolás Maduro nos Estados Unidos, Donald Trump decidiu agora proibir as empresas norte-americanas de fazerem negócios com Caracas. Caso estas não cumpram esta decisão, podem ser sancionadas, avisou o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton. Esta é a primeira vez em 30 anos que Washington aplica este tipo de sanções a um país ocidental. Leia a notícia completa no el Nuevo Herald (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Financial Times

Obrigações dos EUA recuperam após crise económica

Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, considerados um refúgio em tempos de stress nos mercados, recuperaram esta quarta-feira, depois de terem estado em queda acentuada devido ao enfraquecimento da moeda chinesa. A dívida a dez anos caiu cinco pontos base para 1,66%, o nível mais baixo desde outubro de 2016. As yields a dez anos da Alemanha caíram mais um ponto base, enquanto as do Reino Unido caíram dois pontos base. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

El Financiero

Assaltantes roubam dois milhões da Casa da Moeda do México

Um grupo de homens armados invadiu uma loja da Casa da Moeda no Paseo de la Reforma, na Cidade do México, e roubou 1.500 moedas e relógios comemorativos, num roubo que está avaliado em 50 milhões de pesos (2,2 milhões de euros). Os assaltantes começaram por desarmar um polícia privado e dirigiram-se ao cofre de segurança, que estava aberto. Em menos de quatro horas estavam de saída, mesmo antes de a polícia chegar, conforme mostram as câmaras de vigilância. Leia a notícia completa no El Financiero (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Bloomberg

Uber e Deliveroo interessadas na compra da Glovo

Não confirmam, mas também não desmentem. A Uber e a Deliveroo estão interessadas em adquirir a startup espanhola Glovo, um dos seus principais concorrentes na entrega de refeições em casa. De acordo com fontes próximas do processo, as conversações estão ainda numa fase inicial e até podem acabar sem qualquer acordo. Mas um especialista diz que a Glovo poderá preferir parcerias com certas empresas do que uma venda completa. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Cinco Días

Antonio Banderas procura tripulantes para viagem ao mundo de dois anos

Tendo como base os compromissos assumidos por quase 200 países de alcançar metas estabelecidas pelas Nações Unidas, a rede social profissional para talento artístico de Antonio Banderas está a selecionar um grupo de jovens para embarcar numa viagem de dois anos. O concurso já tem mais de 11 mil candidatos inscritos e termina a 31 de agosto. A viagem terá uma rota marítima e outra terrestre, e ao longo do percurso os jovens devem tentar procurar soluções para os para os problemas que a humanidade enfrenta. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol)