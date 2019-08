Lisboa está pintada de verde, com apenas uma cotada em queda. Mas a estrela desta sessão são os títulos do BCP que, ao fim de 11 sessões consecutivas a cair, estão a valorizar cerca de 0,6%. A impulsionar ainda mais o índice estão as ações da EDP Renováveis que batem máximos históricos.

O PSI-20 está a somar 0,85% para 4.880,86 pontos, com 15 dos 18 títulos no verde e três inalterados — Ibersol, Ramada e Sonae Capital.

A contribuir para este desempenho do índice estão os títulos do BCP que avançam 0,61% para 0,2154 euros, ao fim de 11 sessões consecutivas a cair. Recorde-se que as ações do banco liderado por Miguel Maya têm sido muito castigadas, numa altura em que a banca está sob forte pressão devido à política monetária que insiste na descida dos juros como estratégica para assegurar que a economia da Zona Euro não descarrila.

A dar impulso ao índice está o setor energético, com destaque para as ações da EDP Renováveis que valorizam 1,05% para 9,62 euros, batendo máximos históricos, e para a EDP que está a somar 1,14% para 3,371 euros.

Por sua vez, a Galp Energia sobe 1,31% para 3,369 euros, numa altura em que o preço do barril de petróleo está a subir quase 3% nos mercados internacionais, depois de ter afundado mais de 5% e de se ter aproximado dos 50 dólares.

Destaque ainda para as ações da Jerónimo Martins, que valorizam 0,94% para 14,485 euros, e da Sonae que somam 0,06% para 0,812 euros.

Lisboa está a acompanhar o sentimento positivo que se vive no resto da Europa, numa altura em que as bolsas estão animadas com a taxa de câmbio fixada pelo Banco Popular da China. Está, assim, a ser contrariada a tendência de quedas acentuadas que se viveu no início da semana, com o escalar das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

