Wall Street terminou em alta pela segunda sessão, registando ganhos em torno de 2%. A subida dos principais índices bolsistas norte-americanos aconteceu num dia em que os dados da economia fizeram esquecer um pouco a tensão comercial entre os EUA e a China. As tecnológicas estiveram na dianteiras das subidas.

O S&P 500 avançou 1,9%, para os 2.938,68 pontos, naquela que foi a melhor sessão em cerca de dois meses, enquanto o Dow Jones somou 1,43%, para os 26.379,88 pontos, e o Nasdaq sobressaiu com um disparo de 2,27%, para os 8.041,12 pontos.

Esses avanços ocorreram no mesmo dia em que os juros da dívida soberana dos EUA recuperaram após a queda abrupta registada um dia antes, e em que foram revelados dados económicos melhor do que o esperado nos EUA e na China.

“Isso é bastante normal após choques no mercado“, afirmou Keith Lerner, responsável pela estratégia de investimentos da SunTrust Private Wealth. “Normalmente, há uma queda abrupta, apanhando as pessoas desprevenidas“, acrescentando que “depois vê-se as pessoas a quererem comprar“.

Os títulos das tecnológicas ditaram o sentido do mercado, com o setor a subir perto de 3%. A estrela dos ganhos do setor foi a AMD que viu as suas ações dispararem 16,2%, com os investidores animados com o anúncio pela empresa da chegada da segunda geração de chips para bases de dados.