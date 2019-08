Já pode renovar o CC em 70 Espaços Cidadão

Já há 70 Espaços Cidadão onde pode renovar o Cartão do Cidadão, se tiver mais de 25 anos. Depois de terem arrancado em Lisboa, estes balcões foram alargados para 21 municípios, nomeadamente no Porto e no Algarve. O serviço de renovação integra também o Kit Emigrante, disponibilizado a partir desta sexta-feira.

Esta medida “vem aproximar os serviços da justiça dos cidadãos, evitando que estes tenham de se deslocar aos grandes centros urbanos para tratar da documentação”, diz a Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, citada em comunicado enviado pelo Gabinete da Ministra da Justiça.

Neste verão, as queixas de filas e dificuldades em tratar de pedidos ou renovação do Cartão do Cidadão multiplicaram-se, com relatos de marcações a demorarem até 150 dias. Para responder a estes problemas, foram reforçados os serviços em algumas Lojas do Cidadão e conservatórias, para além de ser lançada a possibilidade de renovação online do documento.

Kit Emigrante tem doze serviços incluídos

Disponível a partir desta sexta-feira, o Kit Emigrante, criado para ajudar os cidadãos portugueses que residem fora de Portugal e que visitam por esta altura, disponibiliza doze serviços, um dos quais a renovação do Cartão do Cidadão nestes Espaços espalhados pelo país.

O Kit vai também contar com serviços de outros departamentos, como o pedido de certificado de registo criminal, a alteração de morada no Cartão de Cidadão, serviços relacionados com bens imóveis como o acesso à Caderneta e ao Registo Predial, a solicitação ou a simulação de pensões, a revalidação da Carta de Condução e o acesso à certidão permanente do registo automóvel.