Revista de imprensa internacional

Jovens que ainda andam na escola estão a trabalhar horas extraordinárias e durante a noite a produzir dispositivos da Amazon, na China. A Huawei já tem pronto um novo sistema operativo, que poderá ser usado em vários dispositivos, e que poderá substituir o Android. O Facebook está a tentar fechar acordo com vários meios de comunicação para conseguir licenças para utilizar conteúdo noticioso. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

The Guardian

Menores na China trabalham tempo extraordinário para produzir dispositivos Alexa da Amazon

Jovens dos 16 aos 18 anos, que ainda andam na escola, estão a ser recrutados para trabalhar em fábricas a produzir os dispositivos Alexa da Amazon na China. Muitos destes adolescentes tiveram que trabalhar durante a noite para produzir os dispositivos, de acordo com documentos obtidos pelo The Guardian, o que viola as leis de trabalho chinesas. Os jovens são classificados como “estagiários” e os seus professores são pagos pela fábrica para os acompanhar.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Wall Street Journal

Facebook oferece a jornais milhões de dólares por ano para licenciar conteúdo

A rede social Facebook estará em conversações com grandes publicações de comunicação social, com o objetivo de obter acordos de licenciamento para republicar histórias e outros conteúdos de notícias. Os acordos podem valer milhões de dólares por editora, com o Facebook alegadamente a oferecer até três milhões de dólares por ano por direitos de licenciamento. Entre os meios contactados encontra-se a Bloomberg e o The Washington Post.

Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).

CNBC

Huawei lança novo sistema operativo que pode substituir Google Android

A chinesa Huawei lançou um novo sistema operativo que pode ser usado em vários dispositivos, desde smartphones a colunas inteligentes e até sensores, num passo em direção à Internet of Things. O sistema, cujo nome em inglês é HarmonyOS, poderá substituir o Android caso o uso deste seja proibido, uma preocupação que surge depois de várias restrições impostas à fabricante pelos Estados Unidos. O sistema será lançado inicialmente na China, expandindo depois para o resto do globo.

Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

Expansión

Agência de segurança aérea espanhola multa Enaire

A Agência Estatal de Segurança Aérea de Espanha multou a Enaire, gestora do espaço aéreo no país, em 120 mil euros. Na origem da multa estão infrações relacionadas com a ausência dos controladores do posto de trabalho, que se verificou de uma forma “generalizada, observada em vários centros de controlo, e contínua, por ter sido ao longo do tempo”. Os controladores são uma das figuras essenciais na gestão diária do espaço aéreo e a sua ausência do posto é proibida.

Leia a notícia aqui no Expansión (acesso livre/conteúdo em espanhol).

Reuters

Centenas de manifestantes juntam-se no aeroporto de Hong Kong

Quem chega ao aeroporto de Hong Kong será confrontado com várias centenas de manifestantes num protesto pacífico. Vestidos de preto e com vários cartazes em múltiplas línguas, os manifestantes estão a entregar panfletos e deixam a garantia de que será um protesto pacífico desde que a polícia não apareça.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).