O ECO foi nomeado para a edição deste ano dos Prémios Meios & Publicidade, na categoria de “Título de Informação Económica”. Nesta que é a 17.ª edição da iniciativa, a revista justifica a nomeação com as novas apostas do ECO este ano, entre as quais se destacam a newsletter paga ECO Insider e as marcas ECO Seguros e EcoolHunter.

“Lançou o ECO Seguros, dedicado ao setor dos seguros, e o EcoolHunter, sobre tendências e marcas, que assim se juntam ao grupo de marcas de media sob tutela do ECO, como a Advocatus (advocacia e justiça) e a Pessoas (recursos humanos)”, refere a Meios & Publicidade, num artigo onde anuncia o conjunto de nomeados para as várias categorias.

A nomeação surge numa altura em que o ECO tem outras novidades na calha e continua a consolidar a sua marca na imprensa nacional, oferecendo um leque variado de produtos de media. Entre eles, as newsletters semanais temáticas, artigos especiais, descodificadores e trabalhos de fact checking, assim como uma cobertura atenta e diferenciada da atualidade na sociedade, nas empresas e nos mercados financeiros.

Esta não é a primeira vez que o ECO faz parte dos Prémios Meios & Publicidade. Em setembro de 2017, o jornal de economia foi um dos vencedores, tendo ganho na categoria de Lançamento do Ano, em concorrência com O Jornal Económico, a Sport TV + e o site Motor 24. Em 2018, o ECO voltou a estar entre os vencedores, tendo vencido o “bronze” no segmento de Autopromoções dos Prémios Meios & Publicidade, com a campanha institucional do segundo aniversário do jornal.

Segundo a revista promotora, as votações vão arrancar em breve e os vendedores vão ser conhecidos a 3 de outubro, numa cerimónia que irá decorrer no Altice Arena. Na mesma categoria do ECO, estão nomeados o Dinheiro Vivo, o Jornal de Negócios e O Jornal Económico. A lista completa das 106 empresas nomeadas nas 31 categorias pode ser conhecida aqui.