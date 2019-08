A Antram e a Fectrans chegaram a um acordo para um novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas. O acordo foi assinado esta quarta-feira à noite pela federação sindical e pela associação patronal, na presença do Governo.

De acordo com José Manuel Oliveira, coordenador da Fectrans, o “conjunto das rubricas” do salário dos motoristas deverá crescer um mínimo de 120 euros, “partindo do valor que foi acordado a 17 de maio”. É ainda um acordo que “tenta melhorar as condições de trabalho” dos motoristas.

Sem comentar a greve marcada por dois sindicatos e que dura desde segunda-feira, o sindicalista afirmou que este acordo resulta da “teimosia de quem achou que a luta, neste momento, se deve fazer à mesa das negociações”.

(Notícia em atualização)